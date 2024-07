Il calderone eterno | viaggio alla ricerca della zuppa che bolle da 40 anni

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di domenica 14 luglio 2024) Bangkok, la vibrante capitaleThailandia, è un paradiso per gli amanti del cibo di strada ecucina tradizionale. Le sue vie brulicanti di vita offrono un’esperienza gastronomica unica, dove i profumi intensi e i sapori audaci si fondono in un’armonia perfetta. Tra i piatti più iconici che si possono gustare nelle strade di questa metropoli, il Pad Thai regna sovrano. Questo intreccio di noodles di riso saltati con gamberi, tofu, germogli di soia e arachidi tritate è un vero e proprio innocucina thailandese. Non meno importante è il Som Tam, l’insalata piccante di papaya verde che solletica le papille gustative con la sua combinazione di sapori acidi, dolci e piccanti. Per chi cerca un’esperienza culinaria più sostanziosa, il Khao Mun Gai (riso al pollo) è una scelta immancabile.