Giallo a Ischia | donna trovata morta ai piedi di un dirupo a Barano

(Di domenica 14 luglio 2024) Napoli,14 luglio 2024 – Mistero a, sull’isola di: il corpo di unasenza vita è stato trovato in via Terone Vatoliere, aidi unprofondo circa 2 metri. Da quanto si apprende si tratterebbe di una 33enne di cittadinanza ucraina, residente poco lontano dal luogo del ritrovamento. L’ipotesi più accreditata è quella di un incidente, ma si attende l’intervento del medico legale per definire la dinamica di quanto potrebbe essere successo. I carabinieri sono già sul posto. Notizia in aggiornamento .