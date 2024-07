Finale Spagna-Inghilterra | in tribuna William George e il re Filippo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) A Berlino va in scena ladi Euro 2024 trae sugli spalti non mancano i rappresentanti di entrambe le case reali. La monarchia inglese vanta la presenza del principeaccompagnato dal figlio, grande appassionato di calcio. Assenti la principessa Kate e la figlia Charlotte, che nel pomeriggio hanno presenziato ladi Wimbledon tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Per la, non manca il re, unico della casata iberica ad essere presente.: ine il reSportFace. .