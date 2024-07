Ellek grande festa per i 25 anni | Orgogliosi e felici grazie a tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024)Automazioni, leader nella produzione di automazione elettrica ed elettronica industriale, ha festeggiato 25di attività con unanel borgo di Monte del Gesso a Ventoso dedicata ai collaboratori e alle loro famiglie che hanno contribuito a scrivere la storia dell’azienda di Arceto., nata nel settore della ceramica, nel corso degliha attuato una strategia di diversificazione che le ha permesso di aprirsi anche ad altri settori industriali come alimentare, agroalimentare, plastica, siderurgica, depurazione acque e del recupero energetico. Investire per innovare: è questa la strategia perseguita con costante determinazione dai soci (Stefano Bonacini, Giuliano Casali, Ivan Castagnetti, Mirco Codeluppi, Paolo Costi, Fabrizio Gambarelli) i quali hanno privilegiato una politica di investimenti in tecnologia, ricerca e sviluppo e crescita dei collaboratori che ha portato l’azienda a migliorare la propria competitività sui mercati nazionali e internazionali.