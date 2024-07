Dalla stazione in una spider rossa | il trionfo di Mario D’Agata nel 1956 Video

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 14 luglio 2024) Erano i primo di Luglio del, tra due ali di folla su una Studebakercon interni in pelle bianca fino a piazza San Francesco e poi su verso il Comune, arrivò il nostro, campione mondiale dei pesi Gallo, aveva sconfitto all’Olimpico di Roma il francese Cohen per KO Tecnico alla 7 ripresa. https://www.lortica.it/wp-content/uploads/2024/07/il--di--DAgata-nel-.mp4 Poi ad Agosto era al bagno Buoniamici di Lido di Camaiore. Il pugile aretino, sordomuto, che l’anno prima era stato colpito accidentalmente da un fucile da caccia al petto. In quell’epoca poche erano le palestre, quella Petrarca, dove c’era il maestro Giuliattini, dopo qualche anno innaugurarono la Palestra di San Lorentino, del Coni, e lì Brandi, Bianchini e altri si allenavano al secondo piano, io frequentavo un corso di Ginnastica Artistica, diretto dal Pasquini, ma solo per pochi giorni, in quanto, dopo aver finito una lezione, andando di sopra mi volli mettere i guantoni e maschera, ma in tempo di 20 secondi ero già al tappeto con il naso sanguinante e meno male, che gli altri continuarono ad allenarsi.