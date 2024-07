Colonnine elettriche Ci siamo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Sono iniziati nel territorio comunale i lavori per installare ledi ricarica dei veicoli elettrici. Si tratta di otto postazioni di ricarica che saranno dislocate in alcuni luoghi strategici. Si tratta di via delle Fonderie, piazza Dante Alighieri, via del Parco, via Pietro Nenni-ex Camilletta, via dei Chiassarelli, viale Risorgimento, via della Manganella, via dei Chiassarelli angolo via della Manganella. "L’Amministrazione comunale vuole garantire sul territorio soluzioni di mobilità sostenibile per residenti e turisti – dice Ivan Terrosi (nella foto), assessore comunale all’ambiente e alla transizione ecologica –. Anche a Massa Marittima, infatti, si iniziano a veder circolare le automobilie quindi garantire leper la ricarica è doveroso.