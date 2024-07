Che cos’è il Twitter calcio la community che ha spacciato Marco Violi per l’attentatore di Donald Trump

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) “Ilha messo in ginocchio il mondo, mi sa che abbiamo raggiunto il nostro prime”; “Io non credo che il thefootball, elfútbol e il der Fußball-Tweetwr siano in grado di raggiungere questi livelli. Abbracciamoci tutti e rendiamoci conto che siamo la prima potenza mondiale dellesul“. Dopo il caso “Mark Violets”, – pseudonimo diche ha fatto il giro del mondo dopo un tweet è statoper il presunto autore della sparatoria ain Pennsylvania-, il termine italiano “” è spopolato sui social nelle ultime ore. Ma di cosa si tratta esattamente? Non c’è una vera e propria definizione precisa ma chi è iscritto su X da diverso tempo avrà sentito nominare almeno una volta ladel “”: trattasi dunque, di utenti (per la maggior parte anonimi) che discutono solo di pallone, esasperando le proprie opinioni con meme e sfottò che ricadono nella satira e in battute di cattivo gusto.