Calciomercato Milan rinnovo super per Theo Hernandez? Intanto non ci sono offerte…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 14 luglio 2024) In attesa delle entrate ilsi muove sul possibileper. Furlani prepara l’offertaresterà al. Ne è sempre stato convinto Zlatan Ibrahimovic. Ne è convinto ora anche Giorgio Furlani che sta mettendo nero su bianco una proposta diirrinunciabile per l’esterno della Nazionale di Francia di Didier Deschamps. Una proposta alla Leao per intenderci. L’attuale contratto divale 4,5 milioni di euro netti a stagione fino al prossimo 30 giugno 2026. L’obiettivo è, a fine mercato, di fargli firmare unfino al 2029 a 6,5 milioni di euro netti a stagione. Un bell’aumento, senza dubbio. Ecosa ne pensa? L’esterno di Paulo Fonseca al termine della passata stagione sembrava intenzionato a lasciareo, l’Italia, la nostra Serie A.