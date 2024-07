Attentato a Donald Trump | ecco come si è salvato

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 14 luglio 2024) Il candidato repubblicano alla Casa Bianca è riuscito a salvarsi dall’grazie ad un piccolo particolare. E c’è chi attacca la gestione della sicurezza Erano da poco passate le ore diciotto, quando a Butler, in Pennsylvania,ha sfiorato la morte. Uno dei nove colpi di arma da fuoco che il suore, (il ventenne Thomas Matthew Crooks) ha iniziato a sparare dall’edificio che si trovava di fronte al palco che ospitava il Tycoon, lo ha lisciato per pochi millimetri.è stato colpito di striscio. Si è accasciato a terra, è stato protetto dalle sue guardie del corpo ed ha atteso per qualche secondo, prima di rialzarsi, alzare il pugno al cielo e avvicinarsi all’auto che lo ha portato al vicino ospedale, dove è stato medicato.