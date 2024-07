Addio alla piccola Sara | È diventata un angelo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Faenza, 14 luglio 2024 – Si è spenta questa seraCantagalli. A dare l’annuncio della morte dellaè stato, attraverso un post su Facebook il volontario ‘Il Babbo Natale dei Bambini’ che per diverso tempo ha seguito personalmente la vicenda della bimba faentina di 6 anniquale era stato diagnosticato un raro neuroblastoma al quarto stadio. Un messaggio “un” che in poco tempo è diventato virale. Così come la storia di, che è entrata nei cuori di migliaia di persone. Per lainfatti si sono mobilitate migliaia di persone in tutta Italia. Inizialmente quando i genitori Maria e Mattia avevano perso il lavoro per poter seguire le cure della loro bambina. In principio fu una richiesta d’aiuto che i genitori affidarono a Facebook, in particolare quando furono sfrattati dloro abitazione.