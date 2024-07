Zanotti al Lugano il DS Da Silva | In Europa tra i più promettenti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 luglio 2024) Nessun dubbio di Carlos Dasul laterale Mattia, prelevato dall’Inter e portato in Svizzera al. Futuro importante. TALENTO MODERNO – È ufficiale il passaggio di Mattiadall’Inter al, con tanto di comunicato ufficiale sia del club svizzero che di quello nerazzurro. A parlare del laterale, il suo nuovo direttore sportivo Carlos Da: «Con Mattia siamo riusciti a ingaggiare uno dei migliori giocatori del nostro campionato e uno dei terzini piùa livello europeo. Siamo molto felici di aver convinto Mattia a sposare il nostro progetto sportivo. Con lui possiamo contare su un laterale difensivo moderno, forte tecnicamente, ben preparato sul piano difensivo e dotato di grande personalità.si distingue per la sua velocità e per la sua propensione al gioco d’attacco».