Un presidio contro l’aeroporto Malpensa Berlusconi | in piazza anche Pd e 5 Stelle

(Di sabato 13 luglio 2024) “No aeroporto. Scendiamo in” è il titolo della manifestazione organizzata per lunedì alle 18 sotto la sede di Regione Lombardia per protestarel'intitolazione all'ex premier dello scalo di. Hanno aderito all'appuntamento, fra gli altri, Pd, Movimento 5, Alleanza Verdi Sinistra, Giovani Democratici, Sentinelli, Arci e Cgil che halanciato una raccolta firme per chiedere chesia dedicato a Carla Fracci. “Siamo fra quel pezzo di Paese che ha sempre considerato Silviol'incarnazione dell'Italia peggiore - hanno scritto sui social i Sentinelli motivando la loro partecipazione -. Da ogni punto di vista. Etico, culturale e politico e un tale riconoscimento umilia chi crede nei valori dell'onestà, della trasparenza e del rispetto verso le donne”.