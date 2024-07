UFFICIALE – Oristanio saluta l’Inter! Ceduto al Venezia | i dettagli

Leggi tutta la notizia su inter-news

ha annunciato un'altra cessione in questa sessione di mercato estiva. Dopo Mattia Zanotti anche Gaetano lascia il club nerazzurro dopo il prestito al Cagliari. ORISTANIO AL VENEZIA – "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Gaetano Oristanio al Venezia FC: il centrocampista classe 2002 si trasferisce a titolo definitivo.