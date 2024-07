Terribile incidente poliziotti travolti in autostrada

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 luglio 2024) Tragedia sfiorata sulla superstrada pedemontana:investiti mentre stavano facendo i rilievi di un. Il bilancio è di tre feriti: due agenti della poliziale e di un tecnico del Sis, ente gestore della superstrada. Il rocambolescoè avvenuto verso le 4 di notte. Dalle prime ricostruzioni, c’è stato un sinistro poco prima dell’uscita di Povegliano Est. Sul posto, come da prassi, sono intervenuti gli agenti della Polstrada e i tecnici dell’ente gestore, per mettere in sicurezza la carreggiata. Mentre sono impegnati nei rilievi, accade l’imprevedibile: una vettura lanciata a gran velocità investe uomini e mezzi. L’impatto è stato molto violento, ma fortunatamente nessuno ha riportato gravi lesioni. I tre feriti sono stati ricoverati in ospedale.