Stessi numeri di 30 giorni fa Meloni | il sondaggio che fa impazzire la sinistra

(Di sabato 13 luglio 2024) Nonostante il vento francese sembra soffiare sempre più a, il centrodestra italiano si è messo al riparo. Il cambio di rotta transalpino infatti non ha avuto nessuna conseguenza sugli atteggiamenti relativi alle intenzioni di voto nel nostro Paese. Fratelli d'Italia resta il primo partito, subito seguito da Forza Italia e Lega. Quanto a Noi Moderati, che in intenzioni di voto ha avuto l'1%, questa percentuale porta a un assoluto pareggio le intenzioni di voto del centrodestra, rispetto ai voti reali espressi nelle elezioni europee. Situazione diversa per la. Come riporta il Giornale, il Partito democratico è diminuito in termini di voto rispetto alle scorse Europee. Il Movimento Cinque Stelle, dal canto suo, si è di poco rafforzato.