Scuole chiuse cantieri aperti Al via lavori per oltre un milione

(Di sabato 13 luglio 2024): entro l’autunno Pioltello spenderà 1,2 milioni per garantire ai ragazzi sicurezza e comfort tra i banchi. Al lavoro squadre di operai fra tinteggiature, nuove caldaie e rifacimento dei tetti, l’estate corre e anche il programma messo a punto dal Comune, il vicesindaco Saimon Gaiotto, con delega al Patrimonio, monitora che le opere procedano nei tempi. Il grosso sarà finito per la prima campanella di settembre. Tanti gli interventi in tutti i plessi: adeguamento antincendio alle elementari di via Bizet (180mila euro) e nuova copertura alle medie per altri 350mila euro. Barriere antincendio anche alla scuola primaria di via Milano, dove saranno sistemati maniglioni antipanico, vetrate esterne e l’impianto elettrico (150mila euro).