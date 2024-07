Sara Cosenza allenatrice della vista rischia il processo per esercizio abusivo della professione medica

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 13 luglio 2024) Cenate Sopra. Da anni promette di aiutare con un sistema naturale di propria invenzione le persone che hanno problemi allae le sue iniziative hanno trovato vasta eco su internet e sui social: ora però, 28 anni, sedicente ‘eye trainer’,di essere processata dal tribunale di Bergamo per. Le sue tecniche vanno dall’applicazione di sacchetti di riso sugli occhi e passano dal calore sprigionato dallo sfregamento delle mani, poste per 7 ore in corrispondenza delle orbite. Un approccio che, dalla sua inventrice, viene definito “olistico e innovativo” e coinvolge occhi, cervello e mente. Lei non si definisce medico, ma “degli occhi” e propone il suo programma chiamato L.