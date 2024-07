Ricerca arriva una nuova immunoterapia cellulare efficace contro tumori solidi metastatici

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 13 luglio 2024) “Unapotrebbe esserenel trattamento dei”. Lo annunciano i National Institutes of Health (Nih) americani, che hanno pubblicato su ‘Nature Medicine’ “i primi risultati di un piccolo studio clinico in pazienti con cancro del colon-retto già sottoposti in precedenza a più terapie” senza successo: “L’personalizzata ha ridotto iin alcuni pazienti ed è stata in grado di impedirne la ricrescita fino a 7 mesi“. Quello messo a punto dagli scienziati del National Cancer Institute (Nci) degli Nih è un approccio personalizzato che consiste nell’ingegnerizzare geneticamente i linfociti sani del paziente in modo che esprimano recettori specifici, capaci di riconoscere e attaccare le cellule tumorali.