Milan Fullkrug ultima idea per l' attacco E resta l' opzione Abraham

(Di sabato 13 luglio 2024)o, 13 luglio 2024 – Spunta anche Niclasper l'del, mentre vengono riallacciati i contatti anche per Tammy. I rossoneri, oltre ad Alvaro Morata che contano di chiudere settimana prossima dopo la finale europea tra Spagna e Inghilterra, puntano a inserire un altro uomo d'area. “Tre centravanti? È possibile”, le parole di Ibrahimovic. La nuova pista, come rivelato da Gianluca Di Marzio, porta a: 5 partite e 2 gol con la Germania ad Euro 2024, in stagione è arrivato fino alla finale di Champions League, persa dal suo Borussia Dortmund contro il Real Madrid. In coppa ha segnato 3 volte (2 gli assist), in Bundesliga 12 volte (8 gli assist). Con il club tedesco ha un contratto fino al 2026 e potrebbe volere più spazio visto l'arrivo imminente di Guirassy, altro obiettivo delin passato.