Mamma mangia un pezzo di torta preparata dal figlio e finisce in ospedale | era stata preparata con la cannabis

(Di sabato 13 luglio 2024) Piccolo incidente per una famiglia di Correzzola, in provincia di Padova, dove mercoledì 10 luglio una donna si è sentita male dopo aver ingerito alcuni brownies al cioccolato. Al dessert, però, era stato aggiunto un ingrediente: la. Il21enne della donna, infatti, per festeggiare una serata in compagnia dei suoi amici, aveva preparato il dolce, ma lo ha lasciato in frigo, incustodito. Succede così che entrambi i genitori, inconsapevoli dell’ingrediente segreto, decidono di assaggiarne una testa. Ne subisce le conseguenze la madre che, accusando un malessere, sceglie di farsi visitare all’di Piove di Sacco. Lì, i medici, dopo aver escluso l’intossicazione alimentare, hanno notato valori anormali nel livello di THC (il principio attivo della marijuana), scoprendo, infatti, la causa del suo malessere.