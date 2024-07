LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | quattro all’attacco si muove van der Poel

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELADELLADIDEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 10.40 14.21 Soffre in coda Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step). 14.20 Ripartono gli scatti in gruppo. 14.19 Contrattacco per Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility). 14.17 Mancano soli 110 chilometri all’arrivo e la situazione è in costante evoluzione. 14.15 Si è formato un quartetto davanti. 14.13 Anche il campione del mondo van der. 14.11 Attacca il campione belga Arnaud De Lie. 14.08 Foratura per Gregor Mühlberger. 14.07 Continuano a ripetizione gli scatti davanti al gruppo. 14.04 120 chilometri al traguardo. 14.02 Sono tantissimi i corridori che provano ad attaccare ma il gruppo non lascia andare nessuno.