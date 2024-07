Lazio Immobile ai saluti | Momenti indimenticabili una parte di me sarà sempre qui

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) Cirosaluta lae lascia spazio alle emozioni in un lungo post sul suo profilo Instagram. Il calciatore classe 1990, infatti, otto anni dopo l’arrivo nel club di Lotito, ha salutato la squadra biancoceleste per volare ad Istanbul, in Turchia, ed iniziare una nuova avventura con la maglia del Besiktas. A 24 ore dall’annuncio del trasferimento nella squadra turca,ha voluto salutare i suoi tifosi con una lunga lettera a cuore aperto. “Oggi è uno dei giorni più difficili della mia carriera – ha scritto l’ex capitano biancoceleste -. Dopo anni di emozioni, vittorie, sconfitte, sacrifici e gioie condivise, è arrivato il momento di salutarvi. Questo è un discorso che non avrei mai voluto fare, ma la vita ci porta a prendere decisioni che, seppur dolorose, devono essere fatte“.