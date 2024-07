Il sì al tramonto poi Patty Pravo canta Matrimonio Incorvaia Ciavarro la festa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Forte dei Marmi, 13 luglio 2024 – Uno dei momenti clou dellaè stato l’ingresso sul palco di, che hato tutti i suoi successi tra l’entusiasmo della madre dello sposo, Eleonora Giorgi. Ma iltra Cliziae Paoloha vissuto molti momenti clou, immortalati in maniera immancabile dai tanti invitati del mondo della tv e dell’imprenditoria. Unorganizzato nei minimi dettagli per settimane e che ha visto come scenario della cerimonia nuziale civile la spiaggia del Maitò, lo stabilimento balneare e ristorante che è stato scelto per la serata di venerdì 12 luglio, quella appunto in cui si sono celebrate le nozze. Tradizionale l’allestimento sulla spiaggia, con l’angolo in cui gli sposi hanno pronunciato il sì incorniciato da fiori bianchi e lilla a comporre un arco.