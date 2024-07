Il gladiatore sul palco | Mi sento ascolano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) E’ stata una serata decisamente piacevole, forse anche oltre le aspettative, quella vissuta in Piazza del Popolo con il concerto dell’attore e cantante neozelandese Russel Crowe. Oltre tremila persone tra cui anche fan arrivati dall’Inghilterra e dalla Spagna, si sono accalcate davanti alsistemato sul sagrato della Basilica di San Francesco per ascoltare i brani rock-blues cantati dal ‘’ e dalla sua band, ‘The Gentlemen Barbers’. Mescolata tra il pubblico c’è stata anche la straordinaria partecipazione del Premio Oscar Taika Waititi: regista, sceneggiatore, attore e comico neozelandese, vincitore nel 2020 dell’Oscar alla migliore sceneggiatura non originale per ‘Jojo Rabbit’, che ha anche diretto. Presente anche il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che ha voluto salutare Russel Crowe subito dopo la consegna da parte del Sindaco Marco Fioravanti della cittadinanza onoraria.