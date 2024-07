Iannarilli | Avellino è una piazza che da stimoli e voglia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho sentito che la società voleva me. Quando il mister, il direttore e la società ti vuole, per me è già un grande passo in avanti.è unache dae tanta“. Parla così dal ritiro di San Gregorio Magno, Antony. ” Ho trovato un gruppo molto compatto – sottolinea – Tanti ragazzi sono quelli che hanno fatto bene l’anno scorso. Si parte con una squadra quasi pronta che andrà rinforzata con qualche elemento”. “L’punta a vincere, così come altre squadre – dice– Dobbiamo lavorare ogni giorno per essere più forti di loro. Dobbiamo essere bravi a far gruppo, perché serve quando le cose non vanno bene. Punteremo al massimo. Ognuno di noi dovrà dare, forse, anche più del massimo per vincere il campionato.