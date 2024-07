Gelosia e maltrattamenti Braccialetto a un 27enne | non potrà parlare con lei

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Geloso e violento tanto da costringerla ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà solo perché lui sospettava che lei avesse un altro. Una escalation di episodi dove la giovane è stata presa anche per il collo e picchiata a suon di schiaffi. Violenze continue che hanno portato la vittima, madre di due bambini, a denunciare quello che avrebbe subito da troppo tempo. Dopo la richiesta di aiuto in questura, e l’apertura di un fascicolo in Procura perin famiglia aggravati e violenza sessuale, unè stato allontanato da casa con un divieto di avvicinamento alla compagna e di comunicazione con la stessa rafforzato anche dalelettronico. Dovrà stare ad almeno 500 metri di distanza della giovane e noncomunicare con lei in nessun modo e attraverso nessuno strumento.