Ecco cosa dice il report Ugei sull’antisemitismo in Italia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 13 luglio 2024) Chi confidava che l’odioso sentimento antisemita, nel corso degli anni, venisse meno e che addirittura fosse in via d’estinzione, si sbagliava alla grande. Ma l’aspetto che preoccupa di più è che quest’odio, come dimostrano i fatti di cronaca di cui molto si è parlato nelle ultime settimane e le continue manifestazioni all’interno delle università, provengono quasi totalmente dai giovani. E il rapporto pubblicato giovedì 11 luglio dall’dimostra, infatti, quanto purtroppo ancora oggi sia alta la preoccupazione dei giovani ebreini. I dati raccolti, che coinvolgono un primo campione di 230 intervistati ad un mese dagli eventi del 7 ottobre (Novembre 2023) e un secondo campione di 176 intervistati esattamente sei mesi dopo (Maggio 2024), dimostrano, infatti, che per oltre l’80% dei giovani l’antisemitismo nel nostro Paese è in forte crescita.