Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sposi l’abito semplice della sposa e l’hairstyle insolito

(Di sabato 13 luglio 2024) Il 12 luglio 2024,sono convolati a nozze. La coppia, che si è conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip, ha coronato il suo sogno d’amore con una cerimonia romantica sulla spiaggia a Forte dei Marmi, davanti ad amici e parenti più cari. L’influencer ha scelto, per il suo secondo matrimonio, un abito dalla linea molto. Il tocco di originalità, invece,l’ha riservato ai capelli, decorati da tante clip bianche a forma di pallina., l’elegante abito dahato il suoin una location dal valore simbolico. Il presentatore tv e l’influencer, infatti, hanno detto di Si in un lido a Forte Dei Marmi, luogo in cui si sono conosciuti i genitori dello sposo: i famosissimi Eleonora Giorgi e Massimo, protagonisti del film cult Sapore di Mare, durante le cui riprese la coppia si è innamorata.