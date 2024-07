Calciomercato Milan Gazzetta | Morata nove totale Abraham per la profondità e Jovic…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 13 luglio 2024), Alvaro, Tammyper gli inserimenti ine Luka Jovic il jolly dalla panchina Via uno e dentro in due, più un terzo jolly, che tradotto significa: via Olivier Giroud, dentro Alvarocomee Tammyper la ricerca dellae occhio al Jolly Luka Jovic dalla panchina. Il nuovodi Paulo Fonseca potrebbe, infatti, avere diversi interpreti per il ruolo di attaccante. Il centravanti spagnolo, che è davvero ad un passo dai rossoneri, sarà la punta titolare, che aiuterà la squadra nella manovra. Ilinglese dei proprietà della Roma, invece, piace a Moncada e al nuovo allenatore del Diavolo e potrebbe essere acquistato per le sue doti d’inserimento.rispecchia, infatti, il modello di centravanti utilizzato spesso da Fonseca al Lilla.