Calcio a 5 Cupramontana al via la 3ª edizione del torneo di calcetto al Parco Colle Elisa

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 13 luglio 2024) Nonostante le difficoltà iniziali avviata la 3°deldilocale. 8 le squadre divise in 2 gironi da 4, 13 LUGLIO 2024 – Nella serata di mercoledì 10 Luglio ildiha dato avvio aldia 5 del paese, giunto alla sua 3ª. Nonostante alcuni problemi organizzativi iniziali per cui si temeva l’annullamento per quest’anno, grazie all’impegno dello staff delsi è resa possibile la continuazione di quella che si spera possa diventare una tradizione locale anche nei prossimi anni, un’ottima occasione per godersi il gioco più bello del mondo anche d’estate. A partecipare saranno 8 squadre, divise in 2 gironi da 4, con le prime due di ciascun girone che si sfideranno nelle semifinali del 24 Luglio e nelle conseguenti finali del 26 Luglio.