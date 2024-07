ARIANNA GIANCONTIERI su Unplugged Playlist

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 13 luglio 2024) Abbiamo realizzato un episodio che è un appuntamento speciale di “” dedicato al Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo, che è un contest musicale che si svolgerà a Pantelleria a fine luglio. E’ con noi una delle finaliste del concorso Voci dal Mediterraneo,. Chi èha 16 e vive a Castelvetrano, in provincia di Trapani. E’ studentessa del Liceo di Scienze Umane. A settembre inizierà il quarto anno. “La mia passione fin da piccola è sempre stata il canto. La musica per me è tutto, studio e canto da ormai 9 anni”. E così inizia a raccontarci di lei e dei suoi sogni. E afferma: ” Non si finisce mai di imparare. Il mio sogno nel cassetto che spero tanto si realizzi è quello di diventare una vocal coach e aprire una scuola di canto.