Arena Borghesi si continua

(Di sabato 13 luglio 2024) L’di Faenza dalle 21 alle 23: riecheggia il titolo del più amato fra i film di Agnès Varda – nel teatro all’aperto di viale Stradone proprio il 22 luglio – la seconda metà della stagione cinematografica estiva curata dal Cineclub Raggio Verde. Il cinema, in particolare il cinema estivo, in dialogo costante fra classici, opere da riscoprire e autori contemporanei, è abbastanza in salute: "Fino ad ora abbiamo registrato 2300 ingressi, con un media di pubblico superiore alle 90 unità, spinto verso l’alto dai classici della rassegna ‘Cinema d’autrice’, ad ingresso libero, ma con varie soddisfazioni anche per quanto riguarda le opere più sperimentali", fa notare per il cineclub Gian Marco Magnani. Buon riscontro di pubblico, giovedì sera, per il capolavoro sovietico del 1924 ‘Aelita’, musicato dal vivo dal giovane compositore Travaglini, applauditissimo a fine proiezione.