Apprendista stregone | Macron sta già sulle scatole alla sinistra italiana cosa è cambiato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Anche se sembra che abbia vinto,le elezioni le ha perse, sia chiaro, ha incassato 94 seggi in meno di quanti ne aveva prima di sciogliere l'Assemblea nazionale. Il presidente francese non lo ammetterà mai, il massimo che è riuscito a fare è quello di dire che c'è stato un grande pareggio, ma c'è ancora una parte considerevole di sinistroidi italiani che credono che al secondo turno abbia trasformato una sconfitta quasi certa in un trionfo di tattica politica. Non tutti ovviamente, per Romano Prodi ad esempio quello dirimane un azzardo incomprensibile che lo ha «reso antipatico», con il secondo turno ancora più antipatico. In un'intervista al Corriere della Sera l'anziano presidente del Consiglio riconosce cheha in un certo senso vinto la sua scommessa perché ha messo la maggioranza del Paese contro l'estrema destra, «ma io continuo a pensare che avrebbe fatto meglio a non farla».