‘Alburni Borghi Salute e Benessere’ Serre omaggia l’agricoltura e le antiche tradizioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutilecontadine econ eventi religiosi, visite guidate presso chiese e monumenti storici, percorso enogastronomico e mostre di artigianato locale e spettacoli. È quanto prevede il programma che si svolgerà domenica 14 luglio, a partire dalle ore 19 a, finanziato dal progetto “Alburnie Benessere”. Un progetto di valorizzazione del territorio e della sua storia, promosso da Scabec e dal Ministero del Turismo che vede come Ente capofila il Comune di Postiglione, e come Enti coinvolti i Comuni Palomonte,, Controne e Sicignano degli Alburni, destinatari di un finanziamento della Regione Campania. L’inizio della manifestazione è previsto per le ore 19 con la celebrazione della messa nella chiesa di San Martino, a cui seguirà alle ore 19.