AEW | Aggiornamenti sulla salute di Kenny Omega Ritornerà già ad All In?

(Di sabato 13 luglio 2024) Sin dallo scorso dicembre,si è dovuto allontanare dalla AEW a causa di una diverticolite che lo ha costretto ad uno stop forzato e ad un intervento chirurgico che si è svolto lo scorso maggio. Potrebbero, tuttavia, esserci notizie positive sul suo attuale stato di. Piccoli segnali positivi Durante una recente edizione del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer ha fornitosull’attuale situazione di: “Per quanto riguarda, non abbiamo sentito nulla di nuovo, ma sta meglio e anche se non abbiamo una data per il suo ritorno, la sensazione è che tornerà e che la sua carriera non è finita. Non è ancora stato autorizzato a iniziare gli allenamenti. Mi aspetto che torni a lottare, non ho una tabella di marcia per sapere quando.