Ucraina minacce ibride e Sahel Borrell spiega il contributo Ue alla Nato

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nel corso del secondo giorno delPublic Forum (di cui Formiche è stato media partner per l’Italia: potete trovare le repliche a partire da questo link) si è tenuto l’intervento di Josep, Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vice Presidente della Commissione europea, moderato dall’americanissima Heather A. Conley (presidente del German Marshall Fund). Si è trattato di una posata dimostrazione delle aspettative Usa verso l’Unione europea: capacità di difesa autonoma, volontà di farlo,paritetico sulle aree, aiuto all’e allineamento con laè il più alto diplomatico dell’Ue e ha saputo districarsi da situazioni a tratti spinose. A proposito dell’assistenza all’ha precisato: se è vero che gli Usa sono (di gran lunga) il principale fornitore di assistenza militare, l’Ue e i suoi membri sono quelli che hanno fornito ilmaggiore allo sforzo di Kyiv (110 miliardi di euro, di cui 40 in assistenza militare).