Tuffi altre due medaglie per l’Italia agli Europei Junior Oro per Santoro-Mosca nel sincro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024)continua a recitare un ruolo da protagonista e conquistaduenella quarta giornata dei Campionati2024 di, in corso di svolgimento a Rzeszow (in Polonia) fino a domenica 14 luglio. La selezione azzurra si porta così a quota 4 podi complessivi nella rassegna continentale giovanile con un bottino di 2 ori e 2 bronzi. Nell’impianto che la scorsa estate ospitò gli European Games, Matteoregala un’altra bella soddisfazione al movimento tricolore vincendo in coppia con Valeriola gara didal trampolino 3 metri. Il 17enne romano, già oro individuale due giorni fa dal metro, prosegue dunque la sua splendida stagione dopo il doppio argento (1-3 metri)assoluti di Belgrado.