Truffe sul web | hackeraggio trojan e ransomware La guida e come difendersi

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 luglio 2024 – Lesul web sono sempre dietro l’angolo. Tra queste, furto di informazioni,sono di gran lunga le più comuni. E’ quanto emerge dall’indagine del Cisco Cyber Threat trends report 2024 che ha presomodello di studio il periodo che va da agosto 2023 a marzo 2024 risolvendo una media di 715 miliardi di richieste di Domain Name System (Dns) al giorno – in altre parole la “rubrica” di internet che collega i browser web ai siti web –, oltre che a basarsi sull’attività di DNS osservata dalle organizzazioni che utilizzano la soluzione Cisco Umbrella. Ma vediamo nel dettaglioidentificarle e in che modo proteggersi quando si naviga sul web. Furto di informazioni Gli information stealer vengono in genere distribuiti tramite e-mail e campagne di malvertising.