Traffico Roma del 12-07-2024 ore 10 | 30

(Di venerdì 12 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sulla tangenziale est proseguono i lavori di riqualificazione della sopraelevata sino al 15 luglio resterà chiusa alla rampa di via Prenestina in entrata mentre è stata riaperta La Rampa indietro e intanto questa mattina sul Raccordo Anulare sono segnalate code a tratti tra gli svincoli per la Bufalotta e per via Tiburtina in direzione Casilina si sono invece risolti rallentamenti sempre della mattina sulla tangenziale all’altezza di Monte antenne in direzione stadio a seguito di un incidente infine in Viale Palmiro Togliatti la strada è chiusa da via salvioli a via chiovenda per rami sulla carreggiata In collaborazione con Luce Verde infomobilità