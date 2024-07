Tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia | arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024). L’indagato bloccato dalla Polizia in autostrada all’altezza Pomigliano avrebbe fatto rotolare l’ex compagna in una scarpata e poi avrebbedi strangolarla Ieri sera, il personale della Squadra Mobile della Questura di Napoli e della Sottosezione Autostradale Avellino Ovest della Polizia Stradale hannoun uomo per furto con strappo,, sequestro di persona, atti persecutori einperpetrati ai danni della sua ex compagna. Ieri pomeriggio, l’indagato si era recato presso l’abitazione dei genitori della sua ex compagna dove, per motivi di gelosia, avrebbe iniziato dapprima ad inveire contro di lei per poi strapparle dalle mani il telefono cellulare per leggere il contenuto di alcune chat.