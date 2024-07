Temptation Island 2024 Raul Dumitras bacia una tentatrice Martina | Io sono scioccata

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nella prossima puntata del docu-reality un'altra coppia entra in crisi, le immagini delle anticipazioni mostrano un pericoloso avvicinamento tra un fidanzato e la sua. La quarta puntata di, che andrà in onda giovedì 18 luglio, potrebbe segnare l'inizio di una crisi profonda per la coppia composta daDe Ioannon e. I dueapprodati nel reality dei sentimenti, condotto da Filippo Bisciglia, a causa delle preoccupazioni della ragazza riguardo alla gelosia e possessività del suo fidanzato. Il cambiamento diNelle prime tre puntate del programma, abbiamo assistito al lento avvicinamento dial tentatore Carlo, che nella passata stagione aveva partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Manuela Carriero.