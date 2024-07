TANANAI e ANNALISA al comando della classifica EarOne Airplay con STORIE BREVI

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 12 luglio 2024)sono alcon “”. Scopriamo insieme anche le altre posizioni. Chi è al primo posto nella? Duetti e gruppi, così potremmo brevemente riassumere la Top 3settimana 28 diradiofonico. Per la prima volta al numero 1edcon “”. Altre posizioni per laSecondo gradino del podio per “Sesso e Samba” di Tony Effe e Gaia che perdono una posizione. Mentre entrano al terzo posto i Coldplay con “feelslikeimfallinginlove”, il brano che anticipa l’uscita del nuovo album “Moon Music”. Da ben 6 settimane non era presente alcun artista internazionale sul podio.