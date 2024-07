Supporto a neo-genitori la novità da Prénatal

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il nuovo servizio di Pediatra Online è ora disponibile con il cofanetto Happy Box e VIP Club diinsieme ai prodotti per la prima infanzia MILANO –, marchio di PRG Retail Group e leader in Italia nei prodotti per l’infanzia, e Elty di DaVinci Salute, azienda italiana healthtech parte di Gruppo Unipol, uniscono le forze per supportare i neo-in dolce attesa: a tutti i richiedenti della Happy Box – il cofanetto omaggio con prodotti e servizi per i neo– e ai sottoscrittori della VIP Card – la carta che garantisce sconti esclusivi nei negozi della rete e online –offrirà da oggi anche il servizio di Pediatra Online di Elty che garantisce un accesso illimitato allo specialista da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, incluso il weekend.