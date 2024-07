Superman | eroi e villain si riuniscono nelle nuove foto dal set

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 12 luglio 2024)sidal set Il filmdi James Gunn è giunto alla seconda settimana di riprese a Cleveland, in Ohio, e questesul set suggeriscono che una grande resa dei conti tra superpotenti potrebbe avere luogo nel film. Ieri è stato riportato di prove di un’acrobazia al Progressive Field (che si trasforma in LordTech Field), che lasciava presagire un faccia a faccia tra l’Uomo d’Acciaio (David Corenswet) e un potente nemico (molto probabilmente il cattivo senza nome che abbiamo vistoprecedentisul set), e questi ultimi scatti rivelano che saranno coinvolti anche Mr. Terrific (Edi Gathegi) e L’Ingegnere (María Gabriela de Faría). Lenon sono particolarmente rivelatrici, ma se si guarda il video e si aspetta fino alla fine, si vedrannoe “Ultraman” attaccati a delle imbracature mentre si preparano a scendere in picchiata verso il suolo.