Superbike | Jonathan Rea è schietto | Yamaha 2024 negativo

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il passaggio da Kawasaki aha forse peggiorato, almeno in questa annata di SBK, gli orizzonti diRea. Il pluricampione del mondo dellanon è mai stato competitivo e la sua moto ha dimostrato ancor più limiti rispetto allo scorso anno, quando per disperazione Toprak Razgatlioglu decise di accettare la scommessa (poi vinta in pieno) di BMW. Una scelta, quella di passare al team blu dei nipponici, che comunque il nordirlandese non rimpiange minimamente.Rea aggiunge: “Non ho alcun rimpianto per la scelta di” (Credit foto – pagina Facebook del centauro nordirlandese)“Ovviamente non ho alcun rimpianto nell’aver deciso di passare a– ha sottolineatoRea prima dell’inizio del weekend di Donington – sono venuto qui per una sfida diversa e senza dubbio l’ho trovata.