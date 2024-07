Summer Hits atletica Quarto grado – Le storie o Puccini? La tv del 12 luglio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Per la prima serata in tv, venerdì 12, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Tim”, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. La kermesse musicale, nell’affascinante e storica Piazza del Popolo a Roma, proporrà le colonne sonore dell’estate 2024. RaiTre dalle 20 trasmetterà l’“Meeting Diamond League di Monaco”. Telecronaca sul posto di Franco Bragagna con commento tecnico di Stefano Tilli In mix per interviste Elisabetta Caporale. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “– Le”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Su Canale5 alle 21.30 sarà la volta della serie “La rosa della vendetta”. Verranno proposti due episodi: nel primo, Armagan scopre che Gulcemal è suo fratello. Poco dopo, Zafer lo obbliga a salire in macchina con Emurallah e lo conduce all’aeroporto, con il proposito di mandarlo a Londra.