Sì secondo TikTok le Douyin Nails sono il nuovo must have

(Di venerdì 12 luglio 2024) Se sei una di quelle persone che visita il salone di bellezza ogni due settimane come un orologio, probabilmente sei sempre alla ricerca di idee fresche e divertenti da portare con te al prossimo appuntamento. Che tu sia il tipo che ama le tendenze leggermente più oscure come le “galaxy” o quelle più generiche amate dalle celebrità come la popolare manicure “blueberry milk”, non puoi negare che ottenere una manicure fresca è come ricevere una dose di dopamina ogni volta che guardi le tue mani. Se la tua bacheca di Pinterest è un po’ stantia ultimamente, permettici di presentarti una nuova tendenza che sta diventando virale sui social media: le “”. Cosaleè la versione cinese di, ma il nome è diventato sinonimo di varie tendenze beauty, come il trucco, il blushe ora le, tutte nate dai creatori cinesi.