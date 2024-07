Salernitana Davide Gentile si presenta | obiettivi caratteristiche e aneddoto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2024) Laha deciso di affidare la fascia destra a. Si tratta di un calciatore classe 2003 protagonista anche con la maglia del Fiorenzuola. “Laè una Società che non merita neanchezioni perché è un club importante con una piazza molto passionale. Le mie sensazioni iniziali sono di voler fare bene e dimostrare il mio valore a questa piazza. Sono pronto a dare il massimo e non vedo l’ora di iniziare”, sono le prime parole del calciatore.“Il mio obiettivo personale è segnare e aiutare la squadra a fare gol. Sono a disposizione del mister, del Direttore e dei miei compagni per contribuire a vincere il maggior numero di partite possibili”. “Confrontarmi con giocatori che ora militano in squadre di alto livello è stato molto formativo.