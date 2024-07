Pallavolo maschile amichevole Italia-Argentina a Bologna prima delle Olimpiadi | dove e quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 – L’Emilia-Romagna si conferma sempre più terra di sport. Giovedì 21 luglio al PalaDozza, alle ore 21, va in scena l’di volleytra, ultimo test per la nazionale di Fefè De Giorgidegli attesissimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. La partita rientra nello scenario dell’accordo triennale stipulato tra la Regione e la Federazionenae arriva a pochi giorni dall’inizio del ritiro pre-olimpico di Cervia della nazionale femminile. L’evento L’è dedicata alla figura del dirigente romagnolo Giuseppe Brusi, che negli anni ‘80 e ‘90 ha portato in Emilia-Romagna tanti trofeicon la Teodora Ravenna poi con il Messaggero. La presentazione dell’evento è avvenuta nella mattinata di venerdì 12 luglio a, nella sede della Regione, alla presenza di Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione, Roberta Li Calzi, assessora allo sport del comune di, Giuseppe Manfredi, presidente della Fipav, e Fabio Vullo, ambassador della Fipav nonché grande campione degli anni ‘90.