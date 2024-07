Ottaiano | Osimhen? Ero convinto avesse già l’accordo con qualche squadra

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 12 luglio 2024) Antonio, agente di calciatori, ha rilasciato delle dichiarazioni a “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto dichiarato.sul Napoli senza Champions “L’avvento di Conte significa tanto, significa avere un progetto ed ambizioni diverse. E’ un tecnico che ha l’ossessione della vittoria, i calciatori si pongono in un altro modo con questo allenatore. Napoli senza Champions? Molti azzurri sono stati tra i responsabili del fatto che non si sia arrivati in Champions, quindi non è eticamente corretto esprimersi riguardo una mancata partecipazione alla Champions.su Kvaratskhelia “Le dichiarazioni dell’agente di Kvaratskhelia? Si tratta del gioco delle parti, l’agente sa bene che in questo momento si è in una fase di rinnovo e fa il suo gioco.